Zomer in Zeeland; waar blijft toch dat onweer?

Onweer boven de Westerschelde gezien vanuit Terneuzen. (foto: T. Weeland-van Boven via Omroep Zeeland Flickr)

Het heeft alles te maken met hogedrukgebieden, vertelt weerman Tom van de Speck van Meteo Group. "Er ligt telkens een hogedrukgebied ten zuidwesten van ons en dat blokkeert grote neerslagfronten. Dat hogedrukgebied is zeer standvastig en daardoor is de lucht te stabiel om forse buien te ontwikkelen."

'Onweersbuien slechts tijdelijk'

Dat betekent niet dat er helemaal geen onweersbuien mogelijk zijn de komende tijd. "Het lijkt erop dat we vrijdagavond of zaterdag onweersbuien krijgen in delen van Zeeland. Maar dat is slechts tijdelijk."

Volgens Van der Speck komen die onweersbuien door lagedrukgebied boven Frankrijk en een hogedrukgebied boven Scandinavië. "Daardoor krijgen we even een oostenwind en kan er even wat onweer tussendoor glippen. Maar na zaterdag verplaatst het hogedrukgebied zich weer en krijgen we iets koeler weer, maar wordt de kans op regen klein. Dan worden storingen en een eventueel onweersfront weer tegengehouden."

