Actie voor behoud van kunstwerk in GAK-gebouw (foto: Facebook)

Magdeleen van Eersel wil dat het kunstwerk in de hal van het oude GAK-gebouw behouden blijft. Haar moeder heeft het wandreliëf ooit gemaakt en ze willen samen voorkomen dat het reliëf, net als het gebouw, wordt gesloopt.

Via Facebook heeft Van Eersel een actie opgezet voor het behoud van het reliëf van vijf bij vijf meter. Ze is op zoek naar bedrijven die het kunstwerk kunnen verwijderen en verplaatsen én naar een plek waar het uiteindelijk kan gaan hangen.

Van Eersels moeder, Elsa Westland, maakte het wandreliëf in de jaren zeventig toen het GAK-gebouw werd gebouwd aan de Van de Spiegelstraat in Goes.