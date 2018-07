Veel tekenbeten loop je op in je eigen tuin!

"Teken houden van hoog gras, struiken en hoge planten, maar ze overleven ook prima in borders in tuinen", zegt bioloog Arnold van Vliet van Wageningen Universiteit. Hij is tevens de man achter Tekenradar.nl.. Op die site kun je zien waar mensen tekenbeten hebben opgelopen.

Ziekte van Lyme

Je wordt niet van elke tekenbeet ziek. Teken die besmet zijn met de Borrelia bacterie kunnen bij mensen de ziekte van Lyme veroorzaken. Een ziekte die ernstige neurologische aandoeningen kan veroorzaken. Eén op de vijf teken is besmet. Onderzoekers pleiten er voor dat we ook na een verblijf of werkje in de tuin onszelf goed inspecteren.

Wanneer mensen zichzelf dagelijks zouden controleren op teken, zouden er veel minder gevallen van Lyme zijn." Arnold van Vliet, onderzoeker Wageningen Universiteit

Teken leven tussen dode bladeren, in hoog gras, struiken en borders. Ze kunnen zich vastklampen aan mens en dier. (foto: RIVM )

Een belrondje langs verschillende hoveniersbedrijven leert dat lang niet iedereen weet dat teken ook veelvuldig in tuinen voorkomen. Sommige hoveniers werken veel in korte broek en jezelf dagelijks inspecteren is ook nog geen routine. Hovenier Jasper de Bruine krijgt jaarlijks een document van zijn werkgever dat hij moet ondertekenen. Daarin staan ook de risico's van een tekenbeet en wat je er aan kunt doen om deze te voorkomen of, in geval van een beet, te verwijderen.

Teken zitten het liefst op natte plekjes op je lichaam: Tussen je tenen, in je liezen, de knielholtes, bilnaad, oksels, achter je oren, langs de randen van je haar en van je ondergoed. Waar je het niet goed kan zien, kijk daar dan met een spiegel.

Katten kunnen ook teken verspreiden

Ook huisdieren, zoals katten en honden kunnen teken verspreiden en mee je tuin in nemen. Daar kunnen de spinnetjes later op zoek gaan naar een andere gastheer. Teken kunnen zich in hun leven meerdere keren volzuigen met bloed. Een volwassen teek kan duizenden eieren leggen.

Hebben Zeeuwse teken geen last van de droogte?

Normaal lopen we de meeste tekenbeten op in juni en juli. Vorige week meldde het RIVM dat er landelijk in juli veel minder meldingen binnenkwamen dan gebruikelijk. Reden is de droogte waardoor teken dieper de grond inkruipen. Maar in Zeeland was het aantal meldingen in juli tot nu toe echter hetzelfde als vorig jaar: 28. Een goede verklaring daarvoor hebben de onderzoekers (nog) niet.