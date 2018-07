Deel dit artikel:











North Sea Port bouwt overdekte laadkade van 50 miljoen euro

In het havengebied van North Sea Port wordt eind dit jaar gestart met de bouw van een overdekte laadkade. De kade komt te liggen in Gent en is bedoeld om rollen staal in op te slaan en te verschepen. Met de bouw van de kade is een investering gemoeid van meer dan 50 miljoen euro.

Haven in Gent (foto: Omroep Zeeland) De havens van Gent en Zeeland werken samen met ArcelorMittal Gent, Participatiemaatschappij Vlaanderen en Euroports aan de overdekte laadkade. De nieuwe terminal wordt gebouwd naast de bestaande kade van ArcelorMittal Gent aan het Kanaal Gent-Terneuzen. De overdekte kade krijgt een opslagcapaciteit van 60.000 ton en wordt 240 meter lang en 60 meter breed. De overdekte kademuur wordt 200 meter lang en het dok wordt 25 meter breed. Fusie Staalproducent ArcelorMittal Belgium laat in een reactie weten dat "het laden van hoogwaardig staal vroeger enkel kon bij droog weer gebeuren". Wanneer de overdekte kade in 2020 wordt opgeleverd kan dat volgens het bedrijf "24/7" en "onafhankelijk van de weersomstandigheden". De havens van Gent en Zeeland fuseerden eind 2017 in North Sea Port. De havens kwamen daarmee in één klap in de Europese haven-top 10. Het havenbedrijf noemt de overslag van bulkgoederen de absolute specialiteit van met onder meer ijzererts, kolen, voeding, granen en meststoffen. Maar ook met de overslag van stukgoed als staal, papier, hout, fruit en projectlading nestelt North Sea Port zich aan de top van de Europese havens.