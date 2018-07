Vier aanhoudingen bij drugsactie in Aardenburg

Politie (foto: ANP)

Bij de woning werden gisteravond tussen 17.00 en 19.00 uur drie mensen aangehouden. Twee man hen, mannen uit België, bleken daar cocaïne te hebben gekocht. Een vrouw van 61 jaar werd ook aangehouden door de politie, uiteindelijk bleek dat zij niets had gekocht.

Inval in woning

Rond 19.30 uur is de politie de woning aan de Boelaertstraat binnengevallen. In de woning werden drugs gevonden, de politie onderzoekt nog wat en hoeveel drugs er precies lagen. Ook werd er volgens de politie een 'aanzienlijk geldbedrag' in beslag genomen. De bewoner is voor verder onderzoek en verhoor naar een politiecellencomplex gebracht.