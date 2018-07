Deel dit artikel:











Minister Grapperhaus 'aangehouden' in Nieuwdorp

Actievoerende agenten hebben vanmiddag minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid 'staande gehouden' in Zeeland. De minister is op bezoek bij het IBT opleidingscentrum van de politie in Nieuwdorp. Agenten en de minister hebben een conflict over de nieuwe cao voor de politie.

Minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus en korpschef Erik Akerboom hebben de vakbonden deze maand nieuwe en aanvullende voorstellen gedaan voor de nieuwe politie-cao. Het aanbod is onder meer een 7% loonsverhoging en een eenmalige uitkering van 500 euro voor alle 65.000 politiemedewerkers. Plus meer invloed op de eigen roosters en meer mogelijkheden voor bijvoorbeeld scholing, gezondheid en verlofsparen. Onderhandelingen liggen stil De onderhandelingen met de vakbonden voor een nieuwe cao liggen nu stil. Op 3 juli gingen de vakbonden van tafel omdat ze het bod onvoldoende vinden. Ze kondigde daarop acties aan. Minister Grapperhaus en korpschef Akerboom hebben de vakbonden opgeroepen om terug aan tafel te komen, en verder te onderhandelen. Aanhouding van Grapperhaus (foto: Omroep Zeeland)