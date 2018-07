Twee keer douchen of de tuin besproeien is geen probleem; er is water genoeg

Hier komt jouw drinkwater vandaan (foto: Evides)

Het kraanwater voor Zeeland wordt uit de Maas (bij Biesbosch) en het diepe grondwater onder de Brabantse Wal gehaald. De extra vraag naar water door de droogte en tropische temperaturen kan Evides prima aan, zegt Ketelaars: "In de spaarbekkens van de Biesbosch ligt voor zeker nog zes weken aan drinkwater. Daarnaast is daar het grondwater een bijna oneindige bron."

Piekuren vermijden

Om eventuele problemen met de waterdruk te voorkomen vraagt het waterbedrijf wel om de piekuren te vermijden bij bijvoorbeeld het vullen van het zwembadje of het draaien van de wasmachine. De piekuren zijn in de ochtend (06.00 - 09.00 uur) en in de avond (18.00 en 22.00 uur).

In Zeeland wordt in de zomer twee keer zoveel kraanwater verbruikt. Dit is een logisch gevolg van het aantal toeristen in de provincie.

Hier komt het Zeeuwse drinkwater vandaan (foto: Omroep Zeeland)