De Jager houdt conditie op peil bij Hoek

Ruben de Jager (midden) traint de komende tijd bij Hoek (foto: Omroep Zeeland)

Daar stond ineens zijn naam in een Twitter-bericht van gisteravond. Ruben de Jager maakte in het oefenduel van Hoek tegen Halsteren een doelpunt voor de ploeg uit Zeeuws-Vlaanderen. "Het hadden er eigenlijk drie moeten zijn", zegt De Jager.

Kruisband

De afgelopen jaren speelde De Jager voor FC Twente. Hij verkaste van JVOZ naar de jeugdopleiding van de club uit Enschede. In het voorjaar van 2017 scheurde hij zijn kruisband en daarom stond het seizoen 2017/18 vooral in het teken van revalideren. "Dit was pas mijn vierde wedstrijd in één jaar tijd. Dat was wel weer lekker."

Nadat hij FC Twente moest verlaten, liep De Jager stage bij SC Cambuur, maar dat liep op niks uit. "Daarvoor had Dennis (De Nooijer, trainer Hoek red.) mij al gezegd dat hij mij graag bij Hoek zou hebben." De twee kennen elkaar al van JVOZ en van de jeugdopleiding van FC Twente, waar De Nooijer trainer was. "In eerste instantie zei ik toen nee, maar nu heb ik gevraagd of ik mijn conditie bij Hoek op peil mag houden."

Hoek speelde gisteren, met De Jager negentig minuten lang in het veld, met 2-2 gelijk tegen hoofdklasser Halsteren. Het was het tweede oefenduel in de voorbereiding van Hoek. Zaterdag speelt de club tegen Keuken Kampioen Divisie-club TOP Oss.