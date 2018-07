Zeewier bederft zwemplezier

Klachten over stinkend zeewier in Kattendijke (foto: Omroep Zeeland)

Het groene zeewier loopt over in grijs zeewier dat behoorlijk stinkt en vliegen aantrekt. "Het is een rotte eieren lucht, het is een lucht die aan je gehemelte blijft plakken", zegt De Kunder. Ook haar kleindochter Kyara vindt het heel smerig: "Ik durf hier niet meer te zwemmen en moet naar Wemeldinge, dat vind ik jammer want hier gingen we ook altijd barbecuen" zegt ze.

Hijskraan

De gemeente Goes ziet in dat het niet prettig is voor omwonenden en wacht af tot morgen. Bij aanhoudende stank zal een hijskraan worden besteld om het wier weg te halen.