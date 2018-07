Honderd kuub schelpjes voor eilandje in De Grevelingen

Op de Slikken van Bommenede werd vandaag heel wat heen en weer gereden met schelpjes. Chauffeurs van trekkers reden af en aan door het water om in totaal honderd kuub schelpjes op het eilandje uit te strooien.

In de Grevelingen zijn sinds de aanleg van de Brouwersdam in 1971 schelpeneilandjes steeds schaarser geworden. Voor kustvogels als visdiefjes, kluten en scholeksters is dat jammer. Zij zijn dol op schelpeneilandjes omdat ze zich daar veilig voelen. Roofdieren als de bruine rat kunnen er maar moeilijk komen.