Panathinaikos een maatje te groot voor GOES

Panathinaikos scoort 1-0 (foto: Omroep Zeeland)

Voor de wedstrijd begon was er een minuut stilte voor de slachtoffers van de bosbranden in Griekenland.

Direct een domper

Direct na de aftrap was er voor GOES al een domper. Rick de Punder moest het veld verlaten met een blessure. Zijn vervanger was Wynston Wleh, een speler van GOES-zaterdag.

Panathinaikos nam daarop het heft in handen. Bij de eerste mogelijkheid in de elfde minuut was het al raak voor de Grieken. Aanvoerder Theofanis Tzandaris tikte de rebound binnen die GOES-keeper Uyl moest toestaan.

In de 34e minuut volgde de 0-2, een schot van verdediger Fanis Mavrommatis. Dat was ook de stand bij rust.

Tweede helft

Pas in de tweede helft kwam GOES een beetje los. Na 62 minuten was er een eerste mogelijkheid. Na vlot positiespel kwam Schalkwijk op aangeven van Kroon tot een schot, maar dat miste kracht.

Amper een minuut later vloog de bal er aan de andere kant wel in. Dimitrios Emmanouilidis scoorde de 0-3. In de 72e minuut was het aan Kostas Apostolakis om er 0-4 van te maken. Hij deed dat met een fraai stiftje. Op de valreep, de 90e minuut, bepaalde Emmanouilidis de eindstand op 0-5.