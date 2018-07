Opruimactie moet Schouwen-Duiveland de schoonste plek van Nederland maken

De vrijwilligers hebben er al een paar avonden opzitten en zien soms dingen die ze liever niet willen oprapen. "Je komt nog weleens wat plastic tegen van mensen die gezellig samen in het gras hebben gelegen", vertelt Bart van Loon. "Dat is wat minder om te zien."

Ondanks dat is zijn collega-vrijwilliger Ronic Weijenberg zelfs een beetje verslaafd geworden aan het oprapen van zwerfafval. "Het opruimen wordt een soort virus, waarmee je wordt besmet. En dan blijf je er eigenlijk continu mee bezig", zegt ze.

Dweilen met de kraan open

Het doel van de challenge is om Schouwen-Duiveland de schoonste plek van Nederland te maken, alhoewel organisator Leo Nouwen best beseft dat de schoonmaak dweilen met de kraan open is. "Mensen opvoeden om het niet meer uit het raam te gooien, dat gaat mij niet lukken," denkt Nouwen "maar wat er ligt, ruimen we op, daar kunnen we een steentje aan bijdragen. Dus we blijven het doen!"