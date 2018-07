Zeeland wordt wakker: Rottend zeewier, opruimactie en dode vogels

Zeewier bederft zwemplezier in Kattendijke (foto: Omroep Zeeland)

Stankklachten

In Kattendijke wordt geklaagd over stank op het havenplateau. De vieze lucht wordt verspreid door een hoop rottend zeewier

schoonmaak N59 (foto: Omroep Zeeland)

Opuimactie

Flesjes, peuken, snoeppapiertjes en nog veel meer zwerfafval. De vrijwilligers van de Waste Bag Challenge Schouwen-Duiveland zijn het zat. Daarom liepen ze gisteravond met de grijper en vuilniszak in de hand langs de N59 tussen Zierikzee en Oosterland.

Wim Phaff bezig met het opzetten van een Kuifaalscholver (foto: Omroep Zeeland)

Preparateur

Preparateur Wim Phaff uit Middelburg is met het opzetten van een kuifaalscholver, een mannetje in zomerkleed. Het is voor het eerst in zijn carriere die nu al 55 jaar duurt. Dit jaar wordt dat gevierd.

Panathinaikos scoort 1-0 (foto: Omroep Zeeland)

GOES tegen Grieken

De voetballers van de Griekse topclub Panathinaikos hebben gisteravond tijdens een oefenwedstrijd GOES met 0-5 geklopt. Een stunt van GOES tegen de Griekse profs zat er geen moment in.

Aan de Schouwse kant van de Oosterschelde (foto: Nella Boot, Burgh-Haamstede)

Het weer:

Het wordt nóg warmer dan gisteren.... Zon en wolken wisselen elkaar af. Met een matige oostenwind wordt het ook op de stranden tropisch warm. In het oosten van Zeeuws-Vlaanderen kan het 36 graden worden. In de loop van de middag gaat op de stranden de wind van zee waaien. Vanavond blijft het zomers en lokaal tropisch warm. Daarna volgt een uitermate zwoele nacht met temperaturen niet lager dan 18 tot 21 graden.

Vrijdag wordt het nog warmer, het kan in het zuidoosten van Zeeuws-Vlaanderen zelfs 37 graden worden. 's Nachts wordt het nog warmer met minima niet onder de 20 tot 23 graden. Zaterdag passeert een koufront met een paar regen- en onweersbuien.