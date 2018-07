Dronken Duitsers rijden met cabrio het strand op en moeten te voet terug naar de camping

Strandvoertuig politie bij cabrio die vastzit in het mulle zand bij Renesse (foto: Politieteam Oosterscheldebekken)

De dronken Duitse mannen leek het volgens de politie een goed idee om na een gezellig avondje stappen, de nacht af te sluiten met een rondje cruisen over strand, maar hielden ze even geen rekening met de combinatie mul zand met hun eigen voertuig. "Daar onze Toyota Land Cruiser (strandvoertuig politie, red.) met vlagen al moeite heeft om door het momenteel enorm mulle zand te ploegen, zal het u niet verbazen dat een Audi A5 Cabrio hier net nog wat meer moeite mee heeft", schrijft de politie op Facebook.

Geen boetes

Hoewel vrijwel zeker is dat de mannen onder invloed achter het stuur zijn gekropen, kan de politie naar eigen zeggen geen boetes uitdelen. Het is namelijk niet vast te stellen wie van het gezelschap achter het stuur zat. Wel draaien de mannen uiteraard zelf op voor de takelkosten.

Maar eerst moeten ze volgens de politie hun roes uitslapen. "We hebben de heren, na het nodige genoteerd te hebben, vriendelijk doch dringend verzocht om hun roes op de camping uit te slapen en deze ochtend hun auto zo snel mogelijk van strand weg te laten takelen."

Autoraam ingegooid voor sigaretten

Het was sowieso een drukke dienst voor de agenten. Zo moesten ze ook op zoek naar een dronken 16-jarige jongen uit Waalwijk die in Renesse een autoraam had ingegooid om bij wat sigaretten te komen. Bij de zoekactie werden de agenten bijgestaan door buurtbewoners in hun slaaptenue: alleen een boxershort...

