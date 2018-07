Buurtbewoners in boxershort op zoek naar jongen die autoraam ingooit

Agent arresteert verdachte (archief) (foto: Politie)

Surveillerende agenten werden rond 02.00 uur door een buurtbewoner aangesproken. Die had de auto-inbraak gezien en zei dat de dader nog in de buurt moest zijn. De agenten zijn meteen een zoekactie gestart.

Boxershort

Zij werden bij hun zoektocht naar de verdachte geholpen door meerdere buurtbewoners, sommigen van hen zochten mee in hun slaaptenue en waren dus nogal schaars gekleed. "Waaronder zelfs enkelen slechts gehuld in alleen een boxershort!", schrijft de politie op Facebook.

Uiteindelijk vonden ze de 16-jarige Waalwijker in de bosjes aan de Zeelelieweg. Hij voldeed aan het signalement en had geen aannemelijke verklaring voor zijn aanwezigheid in de bosschage. Bovendien werd de buit van de auto-inbraak, de vier pakjes sigaretten, vlakbij op de grond aangetroffen.

Ouders op de hoogte gebracht

De verdachte had volgens de politie flink te diep in het glaasje gekeken. De agenten hebben zijn ouders op de hoogte gebracht en daarna hebben ze de jeugdige verdachte in een politiecel gezet. Daar mag hij zijn roes uitslapen en dan wordt hij later vandaag verhoord.

Het was sowieso een drukke dienst voor de agenten. Later die nacht moesten ze een groepje dronken Duitsers van het strand plukken nadat ze daar met hun cabrio vast waren komen te zitten in het mulle zand.

Lees ook: