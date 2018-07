Deel dit artikel:











Liveblog Zeeuwse wèrmte: Wordt dit de warmste dag ooit in Zeeland?

Het lijkt erop dat vandaag de warmste dag wordt van deze zomer tot nu toe. In het zuidoosten van Zeeuws-Vlaanderen kan het 37 graden worden. Het kan zelfs de warmste dag ooit worden in Zeeland sinds het begin van de metingen in 1906, als het in Westdorpe warmer wordt dan 37,1 graden. Volg dit liveblog van Omroep Zeeland om op de hoogte te blijven van de wèrmte in onze provincie.

Alsof het al hartje zomer is op het badstrand van Vlissingen. (foto: Ria Brasser)