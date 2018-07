Deel dit artikel:











Teruglezen: Dit bracht de Zeeuwse wèrmte ons op donderdag 26 juli

Dat het vandaag een superwarme dag was, dat moge duidelijk zijn. Maar een nieuw warmterecord werd het vandaag nét niet. De warmste dag ooit gemeten in onze provincie blijft 19 juli 2006, toen was het in Westdorpe 37,1 graden. Vandaag werd het op diezelfde plek niet warmer dan 36,7 graden. Volg dit liveblog van Omroep Zeeland om op de hoogte te blijven van de wèrmte in onze provincie.

