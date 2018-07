Strandpaviljoens noodgedwongen dicht, drukte en hitte worden personeel te veel

Bericht voor klanten van Pier 7 Zandpaviljoen in Vlissingen (foto: Pier 7 Zandpaviljoen)

Een van de strandpaviljoens die af en toe de deuren sluiten om het personeel te ontzien is de Van Houten strandbar bij Groede. Daar kwamen strandgangers die gisteren een hapje of een drankje wilden voor een dichte deur te staan. Ook een week eerder ging het strandpaviljoen om dezelfde reden een dagje dicht. En dat komt bovenop de vaste sluitingsdag op maandag.

'Liever een dagje dicht dan dat er personeel uitvalt'

"We kunnen simpelweg niet anders", zegt strandpaviljoenhouder Ed de Hoogd. "We hebben te weinig medewerkers om het personeel genoeg rust te gunnen. Sommige van onze medewerkers zijn al wat ouder en zij houden dit niet vol. Dus ik ga liever een dagje dicht dan dat er personeel uitvalt omdat ze het niet meer trekken."

Het strandpaviljoen van Ed de Hoogd moest noodgedwongen een dagje dicht

De Van Houten strandbar is niet het enige Zeeuwse strandpaviljoen dat noodgedwongen de deuren van tijd tot tijd sluit. Zo sloot strandpaviljoen View in Kamperland eerder al een paar dagen de deuren, in Vlissingen gaat Zandpaviljoen Pier 7 in Vlissingen regelmatig eerder dicht, het keukenpersoneel van strandpaviljoen Bluv in Westkapelle krijgt 's middags een paar uur vrij, voor een soort siësta, om maar een paar voorbeelden op te sommen.

'In de keuken wordt het soms 55 of 60 graden'

Bij alle Zeeuwse strandpaviljoens gaat het personeel gebukt onder de hitte. "In de keuken wordt het soms 55 of 60 graden, dat is wel érg warm", vindt De Hoogd. "Als je dat zeven op zeven moet doen, van tien uur 's ochtends tot 's avonds, dat is nogal een aanslag op je mensen. Dan word je meer een slavendrijver. Daar wil ik niet aan meewerken."

Door krapte in de horeca hangen er in veel horecazaken dit soort briefjes (foto: Omroep Zeeland)

Dit heeft volgens de strandpaviljoenhouder alles te maken met het personeelstekort in de Zeeuwse horeca. "Andere jaren hadden we meer mensen en dan kun je ze elkaar laten afwisselen. Het gebrek aan personeel wordt steeds extremer."

Donderbui

De combinatie met dit extreme weer is volgens hem dodelijk. "Dit aanhoudende zomerweer is on-Nederlands. Andere jaren kwam er na drie of vier warme dagen een donderbui, dan kon je je vrije tijd pakken. Dan hoefden we niet dicht, maar konden er wel een paar mensen vrij nemen. Soms wel twee dagen. Maar nu is het alle dagen mooi weer."

Tegelijkertijd wil hij niet klagen, want hij draait een omzet waar je u tegen zegt. "We hebben een topzomer! Maar dat moet niet ten koste gaan van je personeel..."

Iedere maandag dicht

Dat de Zeeuwse horeca kampt met een personeelstekort was al langer bekend. Er zijn ook strandpaviljoens waar standaard het terras helemaal of deels is afgesloten, omdat er niet genoeg personeel in de bediening staat. De Van Houten strandbar gaat vanwege dat personeelstekort al de hele zomer iedere maandag dicht. "Het liefst zijn we natuurlijk zeven dagen per week open, dat kon andere jaren ook altijd in het hoogseizoen, we hebben te weinig personeel en dan moet je wel...", aldus De Hoogd.

