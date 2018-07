Verontwaardiging over badgasten die zeehonden van strand verjagen

Zeehonden die liggen te rusten op het strand van Neeltje Jans worden verstoord door toeristen (foto: zeezoogdieren.org)

"Ondanks het feit dat er op Neeltje Jans zwemverbodborden geplaatst werden, zijn er nog altijd malloten die vinden dat dit niet voor hen geldt en laten hun hond dicht bij de jonge zeehonden zwemmen", schrijft de mariene hulpverleningssite zeezoogdieren.org. Volgens die site lagen er vier zeehonden op het strand bij Neeltje Jans toen een vader en zijn twee zoons afgelopen zondag de rustende zeehonden expres het water injaagden.

Kinderen te dichtbij

Ook laten de badgasten hun kinderen veel te dichtbij komen. Volgens zeezoogdieren.org is dat hartstikke gevaarlijk. "Gaan die stupide toeristen toch tot op enkele meters van die zeehond liggen en lieten hun kind tot dicht bij de zeehond komen om die te aaien. Waarschijnlijk hebben die oenen nog nooit bijtwonden van een zeehond gezien en hoe zwaar die kunnen ontsteken."

Volgens Jaap van der Hiele van zeezoogdieren.org gebeurt dit wel vaker, wat hij 'zeehondje pesten' noemt. "Vorige week nog kregen we hierover al een melding binnen en afgelopen zondag werden we door een vrouw op dit nieuwe geval gewezen. Zij heeft er ook foto's van gemaakt. En tegen iedereen die zeehonden tegenkomt op het strand zou ik zeggen: laat die arme beesten toch gewoon lekker liggen waar ze liggen..."

Op het land rustende zeehonden kunnen zich niet snel uit de voeten maken als zij zich bedreigd voelen. Daarom is het extra stressvol voor de dieren als ze op het strand verstoord worden. In het water zijn ze meer in hun element en kunnen ze gemakkelijke weg zwemmen als ze niet in de buurt van mensen willen komen.

Altijd op minstens vijftig meter afstand

Daarom wordt aangeraden om op het strand altijd op minstens vijftig meter afstand van zeezoogdieren te blijven. Daardoor worden niet alleen de wilde dieren beschermd tegen stress, het werkt ook als een bescherming van mensen en hun huisdieren. Een zeehond die wordt uitgedaagd kan bijten en als hij een ziekte bij zich draagt kan hij die op mensen of andere dieren overbrengen.