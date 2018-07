Dieven stelen auto's leeg aan westkust Zeeuws-Vlaanderen

Auto-inbraak, archieffoto (foto: Omroep Zeeland)

Wel roept de politie strandgangers die de Zeeuws-Vlaamse westkust bezoeken op om extra op te letten. Sluit de auto goed af en laat geen waardevolle spullen achter in de auto, is het advies van de politie. Het beste kun je tablets, telefoons en dergelijk thuis laten of uit de auto meenemen. En zorg ervoor dat als je dan toch waardevolle spullen in de auto achterlaat, je die in ieder geval niet in het zicht laat liggen.

Meteen 112 bellen bij verdachte situaties

De politie gaat nu extra surveilleren bij de parkeerplaatsen aan de kust, maar roept ook iedereen op om extra waakzaam te zijn en meteen 112 te bellen bij verdachte situaties. Zoals wanneer je ziet dat iemand wel érg veel belangstelling heeft voor de geparkeerde auto's.

Verder is de politie op zoek naar iedereen met een bewakingscamera in de buurt van parkeerplaatsen aan de westkust van Zeeuws-Vlaanderen. De beelden kunnen namelijk helpen om de daders op te sporen. Je kunt je camera melden bij de politie of zelf online registeren via de site politie.nl.