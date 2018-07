'Geef de Terneuzense badmeester een opvallende polo'

Badmeester in het blauw (foto: Facebook Sportcentrum Vliegende Vaart)

Aanleiding voor de oproep aan de gemeentebestuur is het bezoekje van 50PLUS-fractievoorzitter Johan Hessing aan het zwembad in Axel. 'Ik was daar met twee van mijn neefjes en ik moest toen echt goed kijken waar de badmeesters liepen."

Meer herkenbaar

Volgens Hessing zouden de bezoekers zich meer op het gemak voelen als de badmeesters herkenbaarder zouden zijn. "Kleed de medewerkers inclusief de badmeesters met herkenbare kleding in opvallende kleuren met op de rugzijde de tekst: badmeester".

De zwembaden in de gemeente Terneuzen hebben twee jaar geleden de kleding van hun personeel juist aangepast. Voorheen liepen de badmeesters in een wit t-shirt, nu lopen ze in turquoise/blauw. Volgens een woordvoerder van het zwembad zijn ze daardoor goed zichtbaar.

De gemeente Terneuzen komt binnenkort met een antwoord op de schriftelijke vraag van 50PLUS.