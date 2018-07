GGD: De soa-vaccinaties komen naar je toe deze zomer

Dancetour Goes

Het zogenoemde Safe Seks team van de GGD richt zich daarbij met name op mannen die seks hebben met andere mannen. Zij lopen het meeste risico om Hepatitis B op te lopen. Dat is namelijk een seksueel overdraagbare aandoening (soa) die vooral bij onbeschermd seksueel contact tussen mannen overgedragen kan worden.

Een van de meest ernstige infectieziekten ter wereld

Hepatitis B is een infectieziekte van de lever en een van de meest ernstige infectieziekten ter wereld. Ieder jaar eist de ziekte meer dan een miljoen mensenlevens. De sterfte is het hoogst in Afrika, Azië en Zuid-Amerika. De ziekte wordt overgedragen via direct contact met bloed of via onbeschermd seksueel contact.

Naast de vaccinaties wil het Safe Seks team van GGD Zeeland bij het muziekfestival in Goes vooral ook veilig vrijen promoten onder alle aanwezige jongeren. Maar Hepatitis B is nu voor de GGD een speerpunt omdat er in Europa ieder jaar zo'n 25.000 mensen overlijden aan deze infectie, dat zijn er gemiddeld zeventig per dag.

Gratis vaccinatie tegen Hepatitis B

Bij de start van Dancetour zondagmiddag gaat Safe Seks team op zoek naar homoseksuele mannen, om hen de gratis vaccinatie tegen Hepatitis B aan te bieden. Een volledige vaccinatie bestaat uit drie vaccinaties die worden toegediend binnen een half jaar.

De eerste vaccinatie kan ter plekke worden toegediend in een daarvoor ingerichte ruimte onder Coffeeshop Plan B. De GGD-verpleegkundige is daar aanwezig van de start van Dancetour om 14.00 tot 18.00 uur. De verpleegkundige neemt bloed af voor onderzoek en wordt er een vervolgafspraak gemaakt voor de volgende twee vaccinaties in een GGD-kliniek.