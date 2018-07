Deel dit artikel:











Omstanders kijken toe hoe man in elkaar wordt geslagen in Goes

Een groep van vier personen is woensdagavond in Goes gearresteerd op verdenking van mishandeling van een 21-jarige man uit Breda. Twee van de verdachten zouden de Bredanaar in elkaar geslagen hebben, terwijl twee anderen toekeken.

Politieagent (archieffoto) (foto: ANP) De mishandeling vond plaats in het Valckeslotpark. Daar werd het slachtoffer opgewacht door een 22-jarige man uit Goes en een 21-jarige man zonder vaste woon- en verblijfplaats. Het slachtoffer kreeg tientallen schoppen en klappen tegen zijn hoofd en lichaam. Ook zou hij meerdere keren met zijn hoofd tegen de grond zijn geslagen. Al die tijd keken twee 18-jarige vrouwen uit Goes op afstand toe zonder in te grijpen. Relationele sfeer Na de mishandeling is het slachtoffer naar het politiebureau gelopen om aangifte te doen. Al snel bleek dat het slachtoffer en de verdachten bekenden van elkaar zijn. Daardoor kon de politie de verdachten snel opsporen en aanhouden. De twee vrouwen zijn nadat zij zich hebben gemeld op het politiebureau eveneens aangehouden. Allen zijn voor verhoor overgebracht naar een politiecellencomplex en zitten nog vast. De aanleiding van de mishandeling lijkt in de relationele sfeer te liggen.