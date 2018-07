Deel dit artikel:











A58 richting Vlissingen dicht door autobrand

De A58 in de richting van Vlissingen is afgesloten ter hoogte van Arnemuiden. Het verkeer kan er niet langs, omdat er op de vluchtstrook een autobusje in brand staat.

Autobrand op A58 (foto: Marnix de Bolle) De brand veroorzaakt grote rookpluimen. Inmiddels staat op de rijbaan richting Vlissingen een file van enkele kilometers. Autobrand op A58 (foto: Omroep Zeeland)