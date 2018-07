Deel dit artikel:











File door autobrand op A58 bij Arnemuiden

Een autobrand op de A58 bij Arnemuiden zorgt voor file in de richting van Vlissingen. Rond 15.50 uur vloog het busje in de brand. Ook een deel van de berm stond in brand.

Uitgebrand busje op A58 (foto: HV Zeeland) Brandweerploegen uit Goes en Arnemuiden werden opgeroepen om de brand te bestrijden. De brand is inmiddels geblust. De twee rijbanen in de richting Vlissingen zijn nog afgesloten. Door de autobrand is op de A58 een file van enkele kilometers ontstaan.