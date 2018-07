Vertraging en file op A58 na auto- en bermbrand voorbij

Uitgebrand busje op A58 (foto: HV Zeeland)

Brandweerploegen uit Goes en Arnemuiden werden opgeroepen om de brand te bestrijden. De brand is inmiddels geblust.

Hoewel Rijkswaterstaat rond 17.00 uur meldde dat één van de rijbanen weer open was voor het verkeer, bleek dit pas om 18.00 uur te zijn. Rond 19.30 uur meldde de ANWB dat de file was opgelost. Wel waarschuwt dat verkeersdienst dat het wegdek in slechte toestand is.

Hitte

Op Twitter waren er mensen die hun beklag doen over de situatie. Zo liet Frans weten dat het "smoorheet" was en er geen informatie verstrekt werd. Iemand anders liet weten dat het "echt te heet is".