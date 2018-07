Yara sluit priltoren net op tijd en ontkomt aan miljoenenboete

De bekende gele prilltoren van Yara die inmiddels buiten bedrijf is (foto: Omroep Zeeland)

Wegens milieunormen moest vanaf 1 mei de uitstoot van ureumstof al onder de norm zijn en dat kon de fabrikant op twee manieren bereiken: de productie van kunstmestkorrels omlaag brengen, of een nieuwe fabriek bouwen. Yara koos voor dat laatste, maar de bouw van de nieuwe fabriek liep tot twee keer toe vertraging op.

Yara kreeg in 2015 al een gedoogvergunning voor het uitstoten van meer ureum op voorwaarde dat er een nieuwe fabriek gebouwd zou worden. Wegens de vertraging van de bouw werd de vergunning in januari opnieuw verlengd. In mei liep de vergunning opnieuw af en verlengde de provincie deze niet. Wel seinde de provincie de milieudienst RUD Zeeland in om de uitstoot van de fabriek in de gaten te houden.

De RUD gaf de kunstmestfabriek tot gisteren om de norm te verlagen. Wanneer dat niet zou gebeuren moest het bedrijf een bedrag van een miljoen euro per week betalen tot een maximum van vijf miljoen euro.

Nieuwe fabriek

De gele priltoren produceerde in 47 jaar tijd meer dan 14 miljoen ton kunstmestkorrels. De nieuwe fabriek - Ureum 8 - moet halverwege augustus opgestart worden. In de Ureum 8 worden grotere korrels geproduceerd. Volgens de fabrikant gebeurt dit sneller en milieuvriendelijker.

