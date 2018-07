Waar haal je een goedkoop bolletje ijs in Zeeland?

Verschillen

De prijzen variëren van één euro voor een bol in Kamperland en Baarland tot 2.50 euro in Sluis. In de kustgebieden liggen de prijzen duidelijk iets hoger dan in het binnenland. Zo betaal je in Kruiningen voor een bolletje 1.20 euro, in Terneuzen 1.25 euro en in Groede 1.80 euro. Ook is de ene ijssalon iets zuiniger met het uitdelen van een bol ijs, dan de andere.

In Kruiningen betaal je slecht 1.20 euro voor een bolletje schepijs (foto: Omroep Zeeland)

Bijzonder

Op Tholen kan je doordeweeks alleen schepijs krijgen uit een automaat in Poortvliet. In het weekend scheppen ze bij salon 'Thools ijs' wel live.

Doordeweeks kan je op Tholen alleen in Poortvliet een bolletje schepijs uit een automaat halen (foto: Omroep Zeeland)

Drukte bij ijssalons

IJssalons in Zeeland draaien momenteel overuren in verband met de aanhoudende hitte. Zo staan Teneuzenaren in de rij op de Axelsestraat Bij Zegers.