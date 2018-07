Net niet de warmste dag ooit, maar nachtrecord gaat waarschijnlijk wél sneuvelen

Als we de verwachtingen voor vannacht mogen geloven gaat er wél een ander record sneuvelen. In Vlissingen wordt namelijk een minimumtemperatuur van 24 graden voorspeld. Dat zou dus wel een nieuw record zijn. Het oude nachtrecord stamt uit 2004. Dat jaar werd het op 9 augustus bij het meetstation in Vlissingen niet kouder dan 22,2 graden.

Voorspelling: dit wordt de warmste nacht ooit in Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Tips

Of de voorspelling uitkomt en het nachtrecord sneuvelt, dat weten we morgenochtend pas. Maar een stikhete nacht wordt het sowieso. Eerder deze week hebben we alvast wat tips voor je op een rij gezet om in slaap te komen met deze nachtelijke hitte.

