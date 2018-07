Kanoërs willen schepen van dichtbij zien en dobberen met klein kind midden op Westerschelde

Een man raakte in de problemen bij het Nollehoofd. (foto: Facebookpagina Strandwacht Vlissingen)

Het Kustwachtvaartuig Frans Naerebout trof de kanovaarders aan op zee en bleef bij hen totdat de reddingswaterscooter van de strandwacht ter plaatse was. Eenmaal weer op het strand beloofden de kanoërs 'dit nooit meer te zullen doen'.

Drukke dag

Eerder op de dag kwam er een zwemmer door de stroming in de problemen ter hoogte van de Gevangentoren. Nog voor aankomst van strandwachten wist de man ternauwernood zelf de glooiing te bereiken.

Vrijwel tegelijkertijd kwam er een melding van een onwelwording op het fietspad ter hoogte van de Zwanenburgweg. De man was waarschijnlijk door de warmte niet goed geworden en is gecontroleerd door de ambulancedienst.

In de middag raakte ook nog een man in de problemen door de stroming bij het Nollehoofd. Hij is met de waterscooter in veiligheid gebracht. De stroming bij het Nollehoofd is verraderlijk; gisteren kwamen drie zwemmers daar in de problemen. De strandwacht moest ook hen helpen, omdat zij niet op eigen kracht het strand konden bereiken.

