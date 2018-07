'Beachvolleyballen bij dertig graden? Heerlijk!'

De beachvolleybalwedstrijden zijn een onderdeel van de Badkoerier Zomeravond Beachvolleybaltoernooien die tussen 10 juli en 16 augustus drie avonden per week gespeeld worden op stranden in Dishoek, Zoutelanden en - zoals vanavond - op het Badstrand aan de boulevard in Vlissingen.

Zelfs op zo'n warme avond als vandaag, zijn de wedstrijdjes populair. "Beachvolleybal groeit nog steeds. In Nederland, maar ook wereldwijd", beaamt organisator Henriëtte Swartjes. "Dat zagen we de afgelopen twee weken nog tijdens het EK Beachvolleybal in Nederland. Stadions zaten vol en ik zit hier ook bijna elke avond vol."

Natuurlijk hebben de spelers het warm, maar eigenlijk hoort dat ook bij beachvolleybal, vindt deelnemer Sven de Vries. "30 graden, dat maakt het beachvolleybal wel een beetje af", lacht hij. "Veel water drinken en af en toe naar de zee toelopen, dan hou je het wel vol."

Alhoewel er fanatiek gespeeld wordt, draait het toch vooral om de lol, zegt Stefan Berk van team Jut, Jul en de rest. "Het is wel pittig met de warmte, maar met het windje wat in de loop van de avond opstak, gaat het op zich nog wel."