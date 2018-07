Deel dit artikel:











Afgelopen nacht was de warmste Zeeuwse nacht ooit

Kon je afgelopen nacht maar niet in slaap komen en bleven de lakens aan je lichaam plakken? Dat is niet zo gek, want we hebben nog nooit zo'n warme nacht gehad in Zeeland. Het werd in Vlissingen niet kouder dan 23,5 graden.

Boulevard van Vlissingen (foto: RH-photos) Het oude Zeeuwse record is gemeten op 9 augustus 2004 in Vlissingen. Die nacht werd het niet kouder dan 22,2 graden. Warmste nachten in Zeeland 1. 23.5 graden 27 juli 2018 Vlissingen 2. 22,2 graden 9 augustus 2004 Vlissingen 3. 21,6 graden 22 augustus 1918 Vlissingen 4. 21,5 graden 27 juli 2006 Vlissingen