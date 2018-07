Record! Afgelopen nacht was de warmste Zeeuwse nacht ooit

Boulevard van Vlissingen (foto: RH-photos)

Het oude Zeeuwse record is gemeten op 9 augustus 2004, ook bij het weerstation in Vlissingen. Die nacht werd het niet kouder dan 22,2 graden. Het is nog wel de vraag of het record blijft staan. Voor een nachtrecord telt de minimumtemperatuur over 24 uur. Als het vanavond sterk afkoelt, kan het oude record nog blijven staan.

Uitzonderlijk warm

"Het was afgelopen nacht uitzonderlijk warm. Om 5.45 uur was het in Vlissingen 25 graden", zegt weerman Jos Broeke. In de rest van Zeeland koelde het iets meer af, vertelt de weerman. "Wilhelminadorp heeft als laagste temperatuur 21,2 graden. Westdorpe is nog verder afgekoeld tot 18,8 graden."

Warmste nachten in Zeeland

1. 23.5 graden 27 juli 2018 Vlissingen 2. 22,2 graden 9 augustus 2004 Vlissingen 3. 21,6 graden 22 augustus 1918 Vlissingen 4. 21,5 graden 27 juli 2006 Vlissingen

Het Zeeuwse record van afgelopen nacht was niet de warmste temperatuur gemeten in Nederland. In Deelen op de Veluwe werd het niet kouder dan 24,8 graden. Broeke legt uit dat het op andere plekken misschien nóg warmer was, maar dat het KNMI geen weerstations heeft in grote steden.

Warmste dag?

Het zou vandaag zomaar de warmste dag in Zeeland kunnen worden. Gisteren waren we daar al dichtbij, toen was de maximumtemperatuur bij het meetstation in Westdorpe 36,6 graden. De warmste dag is ook ooit gemeten in Westdorpe: 37,1 graden op 19 juli 2006.

Weerman Jos Broeke over de warmste nacht en mogelijk de warmste dag