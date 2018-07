Zeeland wordt wakker: warmste nacht, kanoërs in veiligheid gebracht en schepijs

Boulevard van Vlissingen (foto: RH-photos)

Warmste nacht

Afgelopen nacht is er in Zeeland nog nooit zo'n warme nacht gemeten. In Vlissingen werd het niet kouder dan 23,5 graden. Het oude record is op 9 augustus 2004 gemeten. Toen werd het, ook bij het weerstation in Vlissingen, niet kouder dan 22,2 graden.

Strandgangers bij Zoutelande. (foto: Anne-Marie van Iersel | Omroep Zeeland Flickr)

Worden er meer records verbroken?

Het kan vandaag de warmste dag ooit gemeten worden in Zeeland. Daarvoor moet het kwik boven de 37,1 graden uitstijgen, want zo warm werd het in 2006 op het meetstation in Westdorpe. Gisteren kwamen we met 36,7 graden aardig in de buurt, maar vandaag zou het volgens de weervrouwen en -mannen nog warmer worden.

Een man raakte in de problemen bij het Nollehoofd. (foto: Facebookpagina Strandwacht Vlissingen)

Kanovaarders kiezen het ruime sop

De Vlissingse Strandwacht heeft gisteren twee kanovaarders in veiligheid gebracht. Het duo, dat ook nog een klein kind bij zich had, bevond zich midden op de Westerschelde. Naar eigen zeggen gingen ze zo ver de zee op, omdat ze onder de indruk waren van de vele zeeschepen.

In Kruiningen betaal je slecht 1.20 euro voor een bolletje schepijs (foto: Omroep Zeeland)

Verkoeling

Niets zo lekker als een ijsje met dit warme weer. Omroep Zeeland maakte op basis van twintig ijssalons een selectie: Waar haal je een goedkoop bolletje ijs in Zeeland? Nou hier dus!:

Ook deze kat moet even wennen aan de hitte. (foto: Betsie Wolff/Flickr )

Het weer

Het weer lijkt geen geheimen meer te kennen; zon, zon en nog eens zon. Het kan dus vandaag de warmste dag worden ooit gemeten in Zeeland, maar let wel op. In de avond kan er een onweersbui vallen. Kijk voor het actuele weerbericht ook op onze weerpagina.