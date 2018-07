Auto in sloot Ellemeet, politie wil weten waar bestuurder gebleven is

Een voorbijganger zag iets voor 8.00 uur de auto in de sloot liggen en belde het alarmnummer. De hulpdiensten constateerden bij aankomst dat er niemand in de auto zat. Het grootste deel van de auto, een rode Seat, lag in het water.

Zoektocht met helikopter

Aan de waterkant van de sloot zijn voetsporen gevonden. De politie wil weten waar de bestuurder is en of hij of zij veilig is. "Nu zijn er veel hulpdiensten aanwezig, omdat we niet weten waar je bent", meldde de politie op Twitter.

Een politiehelikopter zocht boven Ellemeet mee naar de bestuurder. Ook duikers van de brandweer hebben in de sloot gezocht. Bij die zoektocht is de bestuurder niet gevonden. Na de zoektocht is de auto uit het water gehaald.

De zoektocht is beëindigd nadat de politie te weten is gekomen dat de eigenaar van de auto een man uit Kortgene is. Het is nog niet duidelijk of dat ook de bestuurder van de auto is op het moment dat de auto in de sloot terechtkwam.