In de herkansing: zijn we op weg naar de warmste dagtemperatuur ooit?

Ook vandaag laat de zon zich van tijd tot tijd zien, net als op deze foto, gemaakt in de buurt van de sluizen in Terneuzen.

Die 36,7 graden van gisteren was dan weliswaar geen nieuw warmterecord, maar het was wél wel genoeg voor een tweede plaats. Dat houdt dus in dat het de op één na warmste dag was sinds het begin van de metingen in 1906.

Hoop op een nieuw dagrecord

Het temperatuurverloop van vandaag tot nu toe biedt hoop op een nieuw dagrecord, want het was vanmorgen enkele graden warmer dan gisteren. Al om 10.00 uur was het er 30 graden, terwijl gisteren die temperatuur pas rond het middaguur bereikt werd.

En het zou ook zomaar kunnen dat het kersverse nachtrecord van afgelopen nacht ook weer meteen sneuvelt. Want ondanks de kans op onweersbuien wordt opnieuw een warme nacht voorspeld. Afgelopen nacht werd het bij het meetstation in Vlissingen niet kouder dan 23,5 graden, dat was genoeg voor een nieuw record, maar voor komende nacht wordt een minimum-temperatuur van 24 graden verwacht.

Tips op in slaap te komen

Uit de reacties op Facebook blijkt dat veel mensen moeite hebben om met die warme plaknachten in slaap te komen. Eerder deze week hebben we wat tips voor je op een rij gezet om in slaap te komen met deze nachtelijke hitte.

