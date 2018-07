Nieuw warmterecord: 38,1 graden, het was nog nooit zó heet in Zeeland

Zonsondergang bij Westkapelle (foto: Ellen van de Loo uit Liempde)

Gisteren leek het er ook even op dat het warmterecord zou worden verbroken, maar toen werd het bij het meetstation in Westdorpe niet warmer dan 36,7 graden. Het oude record uit 2006 op die plek hield nog stand, dat jaar werd het op 19 juli 37,1 graden. De maximumtemperatuur van 36,7 graden was gisteren wel nog goed voor een tweede plaats, maar door de meting van vandaag is die van gisteren inmiddels naar de derde plaats verhuisd.

Warmste plek van heel Europa

Vandaag werd het in Westdorpe dus nog flink warmer dan gisteren. Met die hoogste temperatuur die ooit is gemeten bij de officiële weerstations in Zeeland is Westdorpe niet alleen de warmste plek van Zeeland, het is ook de heetste plek van Nederland en waarschijnlijk is het vandaag zelfs de warmste plek van heel Europa.

Maar dat was niet van lange duur. De warmste temperatuur van 38,1 uur werd gemeten om 14.50 uur, maar door een onweersbui duikelde kort daarna de temperatuur flink naar beneden.

Om 16.10 uur werd daar nog maar 27,1 graden gemeten en was Westdorpe in iets meer dan één uur tijd veranderd van de warmste plek naar de koudste plek van Nederland. Alle andere meetstations noteerden op dat moment temperaturen van boven de 30 graden.

Die onweersbui heeft waarschijnlijk verhinderd dat Westdorpe er met nóg een record aan de haal ging. Want het leek er even op dat ook het landelijke warmterecord van 38,6 graden zou gaan sneuvelen, dat werd gemeten op 23 augustus 1944 in Warnsveld, bij Zutphen, maar de onweersbui maakte een einde aan de tot dan toe nog steeds stijgende temperatuur in Westdorpe.

Ook lokale warmterecords verbroken

Ondanks die plotselinge daling telt voor het Zeeuwse warmterecord maar één ding: dat de maximumtemperatuur in Westdorpe de hoogste tot nu toe is van heel Zeeland. En naast dat provinciale warmterecord in Westdorpe werden ook bij de andere twee meetstations de lokale warmterecords verbroken.

In Vlissingen werd het namelijk 36,8 graden, tegen het oude record van 36,1 graden op 19 juli 2006. En op diezelfde dag in 2006 werd het in Wilhelminadorp 35,5 graden en ook dat record is gesneuveld: bij dat meetstation werd vandaag een temperatuur van 36,4 graden gemeten.

Warmterecord voor minimumtemperatuur

Een nacht eerder al sneuvelde in Vlissingen het warmterecord voor de minimumtemperatuur. Het werd daar vannacht niet kouder dan 23,5 graden, tegen het oude record van 22,2 graden, ook in Vlissingen, dat van 9 augustus 2004 stamde.

Maar dat nieuwe Vlissingse minimum-record is nog niet officieel: er wordt per etmaal gerekend en theoretisch zou de temperatuur in Vlissingen vanavond voor middernacht nog onder de 22,2 graden uit kunnen komen. De kans is klein, maar als dat gebeurt dan is het record tóch niet verbroken.

Op de hoogte blijven van het nieuws rond de hitte in Zeeland? Volg ons liveblog.

Lees ook: