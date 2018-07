Dekker lyrisch over Antwan Tolhoek; 'Hij is echt bijzonder goed, een heel groot talent'

Bekijk hier de volledige uitzending van De Avondetappe

Dekker zei gisteravond in het NOS-programma De Avondetappe Tolhoek 'bijzonder goed' te vinden. In een korte lofzang over de 24-jarige renner uit Yerseke zegt Dekker dat Tolhoek de afgelopen drie weken ongetwijfeld net zo veel heeft geleerd als in de rest van zijn carrière. "Hij is echt bijzonder goed, een heel groot talent. En ook bijzonder sympathiek."

Tolhoek maakt behalve op de fiets, ook indruk door zijn optredens in de media. Zo weet heel Nederland inmiddels wat Yese is, en weet Tolhoek zelf dat het niet handig is om het verkeerde shirt aan te trekken...

Tolhoek staat in zijn eerste Tour de France na achttien etappes op de 46e plaats in het algemeen klassement. Vandaag is de laatste bergetappe, morgen de tijdrit, waarna de Tour zondag eindigt in Parijs.

'Weer een Zeeuw'

Dekker en de andere tafelgasten zijn vol lof over het werk dat Tolhoek tot nu toe verricht heeft, onder meer als voortrekker in het peloton, en Dekker sluit af met: "We hebben weer een Zeeuw."

Dekker was zelf ooit het grootste talent van Nederland en voorbestemd om de Tour de France te winnen. Door een dopingzaak en allerlei randzaken, heeft hij er niet uitgehaald wat er in zat. Op zijn dertigste besloot hij de fiets aan de wilgen te hangen.

Antwan Tolhoek kan nog een beetje lachen na mislukte ontsnapping (foto: Omroep Zeeland)

Tolhoek kwam ter sprake in het televisieprogramma, omdat één van de andere gasten, sportjournaliste Diana Kuip, met Tolhoek had gesproken over de angst die hij tijdens de eerste etappes had gevoeld. Tijdens de laatste kilometers van die eerste etappes schrok hij van de agressieve rijstijl en onverschrokken inhaalmanoeuvres van de andere renners.

Zeeuwse nuchterheid

Kuip vond het verfrissend dat Tolhoek met zijn Zeeuwse nuchterheid eerlijk toegeeft angst te voelen. "Sporters zeggen niet vaak dat ze bang zijn, ik vond het interessant dat hij gewoon zei, daarom wilde ik met hem spreken." Ook Dekker bevestigt dat beeld. "Het ís ook best wel eng, maar meestal zeggen renners dat niet."

Tolhoek zei in het interview met Kuip dat de angst inmiddels weg is. "De spanning en stress wennen. In het begin kneep ik wat sneller in mijn remmen, maar nu denk ik: zoek het uit, dan ga je gewoon."

Jonge hond en oude rot

Volgens Kuip heeft Tolhoek daarbij veel aan de steun van kamergenoot en wegkaptein Paul Martens. Die zou hem over zijn angst heen geholpen hebben. Over de bijzondere relatie tussen jonge hond Tolhoek en oude rot in het vak Martens heeft hun ploeg laatst een soort kleine minidocumentaire op Facebook gezet.