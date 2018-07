Slapeloze nachten door de hitte? Dit is hoe de Zeeuwen het hoofd koel houden

De antwoorden variëren van de ventilator laten draaien tot genoeg drinken en van ramen openzetten tot een glaasje sterke drank. Maar niet iedereen lukt het om in slaap te komen. "Ik slaap onrustig, het zijn allemaal van die hazenslaapjes, hè...", zegt een Vlissingse.

Slechte nachtrust door de hitte

En zij is niet de enige, blijkt ook uit de reacties op Facebook. Veel mensen klagen over een slechte nachtrust door de hitte, terwijl anderen juist zeggen nergens last van te hebben.

Ook daar worden allerlei adviezen gegeven om in slaap te komen, die lopen uiteen van een nat washandje op je voorhoofd tot een goede beurt. "Van goede seks slaap je ook snel. De beste slaappil", staat in een reactie.

'Ik ga emigreren'

Weer anderen zegt juist extra goed te slapen met deze hitte. "Ik heb sinds lang eindelijk weer eens langer geslapen dan de vijf à zes uurtjes die ik normaal slaap. Acht uur heerlijk geslapen zonder onderbrekingen. Ik ga emigreren naar een warm land denk ik", schrijft iemand onder onze Facebookpost over het verbroken nachtelijke warmterecord.

En voorlopig is het nog niet afgelopen met de warme nachten. Afgelopen nacht werd het bij het meetstation in Vlissingen niet kouder dan 23,5 graden, dat was genoeg voor een nieuw record, maar voor komende nacht wordt een minimum-temperatuur van 24 graden verwacht. Daardoor zou het kersverse record van afgelopen nacht zomaar een dag later alweer verbroken kunnen worden...

Tips

