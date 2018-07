Minder kruiskwallen in Veerse Meer, waarschuwingsborden blijven staan

Mensen die graag bij Wolphaartsdijk en Kortgene zwemmen, moeten blijven uitkijken voor de Japanse kruiskwal. Op die locaties blijven de eerder geplaatste waarschuwingsborden staan. In het westelijke deel van het Veerse Meer zijn geen kruiskwallen meer gezien.

Wie in aanraking komt met de kruiskwal, kan daar een jeukende en rode huid aan overhouden. Als er een heftigere reactie optreedt, wordt geadviseerd naar de huisarts te gaan. De GGD adviseert om bij acute en allergische reacties medische hulp in te roepen. Vorig jaar hebben drie mensen een ziekenhuis bezocht na een beet van een Japanse kruiskwal.

De Japanse kruiskwal (Gonionemus vertus) is ongeveer twee centimeter groot. De naam van de kwal is afgeleid van het kruis dat op de kwal te zien is. Aan de rand van zijn lichaam heeft de kruiskwal korte tentakels, met daarin de netelcellen waarmee het dier venijnig kan steken. Zoals de naam al suggereert komt de soort van oorsprong niet voor in Europa. Deze exoot is voor het eerst in Nederland waargenomen in 1960.