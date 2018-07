Deel dit artikel:











Muurschildering in Appelstraat in Goes is af

De muurschildering op de flat in de Appelstraat in Goes is af. Graffitikunstenaar Eelco van den Berg heeft ondanks de hitte van de afgelopen dagen een huzarenstukje verricht.

De buurtbewoners in de Appelstraat en Frambozenstraat hielpen de kunstenaar tijdens de hitte met koude drankjes en eten. De mensen daar zijn zo enthousiast over de muurschildering, dat ze Eelco zelfs aanboden te blijven logeren. Hij woont namelijk in Rotterdam en pendelde steeds naar Goes. Kunstenaarsduo Telmo en Miel Maandagavond begon EELCO, zoals zijn artiestennaam luidt, met het opzetten van de contouren van de muurschildering. Daarna was het vooral heel hard werken. In de week van 13 augustus wordt begonnen aan een nieuwe muurschildering in de buurt. Kunstenaarsduo Telmo en Miel gaan aan op een gevel op de hoek van de Kastanjestraat en de Beukenstraat. Lees ook: Goes krijgt er een metershoge muurschildering bij