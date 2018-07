Deel dit artikel:











De indeling van de groepsfase van het districtsbekertoernooi

De KNVB heeft de indeling van de eerste ronde van het districtsbekertoernooi bekend gemaakt. Dat betekent dat alle clubs die in de 1e klasse en lager spelen weten wie de tegenstanders zijn in de groepsfase. De Derde Divisie-clubs en Hoofdklassers stromen pas na de 1e ronde in. GOES is houder van de districtsbeker, zij wonnen de prijs vorig jaar voor het eerst in de clubhistorie.

De Meeuwen zitten in de poule bij o.a. Arnemuiden en Zeelandia Middelburg (foto: Omroep Zeeland) De indeling van de Zeeuwse eerste -en tweedeklassers, de nummers 1 en 2 in de groep plaatsen zich voor de volgende ronde: - Cluzona, Dosko, Kloetinge, SSV'65, - Arnemuiden, De Meeuwen, Nieuwenhoorn, Zeelandia Middelburg - Brielle, Hellevoetsluis, Meeuwenplaat, Oostkapelle - Almkerk, Woudrichem, Jeka, Yerseke - EBOH, Moerse Boys, Nieuwdorp, Zundert - Altena, Rijen, 't Zand, Terneuzense Boys - FC Axel, Rood Wit W, Hoeven, Zwaluwe - Excelsior'20, Delfshaven, Kethel Spaland, Serooskerke - Beek Vooruit, Oranje Wit, Strijen, Tholense Boys - Heinenoord, Krabbendijke, Pelikaan en VVGZ - MZC'11, SVV, Zuidland, Poortugaal - Bruse Boys, Heerjansdam, Rijsoord, Kruisland GPC Vlissingen zit in de poule met Aardenburg, Groede en Patrijzen (foto: Paul ten Hacken) De indeling van de Zeeuwse derde, vierde -en vijfdeklassers, alleen de nummer 1 in de groep gaat door naar de volgende ronde: - Clinge, Graauw, Hulsterloo, Veere - Breskens, Lewedorpse Boys, Schoondijke, Walcheren - MZVC, Vogelwaarde, WIK'57, Zaamslag - Duiveland, Noad'67, NVS, SC Welberg - FC Bergen, Nieuw-Borgvliet, Smerdiek, SPS - Lepelstraatse Boys, Steenbergen, VVC'68, WHS - Dosko (zat), Halsteren (zat), NSV, Stavenisse - Bevelanders, Brouwershaven, Colijnsplaatse Boys, ZSC'62 - De Noormannen, Domburg, Ria W. - Dauwendaele, GOES (zat), Hansweertse Boys, Sluiskil - Aardenburg, GPC Vlissingen, Groede, Patrijzen - Arendskerke, Koewacht, SKNWK, Wolfaartsdijk - Apollo´69, Kapelle, Meto, Rillandia - Corn Boys, Luctor Heinkenszand, Terneuzen - Hoofdplaat, IJzendijke, Nieuwland, RCS - DwO'15, Hontenisse, Kwadendamme/Hoedekenskerke, Vlissingen (zat) - Biervliet, Jong Ambon, FC De Westhoek, VCK - FC Moerstraten, HSC'28, Prinsenland, Vosmeer - Cadzand, Oostburg, Philippine, Sluis - HVV'24, SDO'63, STEEN, Spui - Alliance, Kruiningen, Waarde, Wemeldinge Speeldata De wedstrijden worden gespeeld in de eerste drie weekenden van september: 1-2 september, 8-9 september en 15-16 september.