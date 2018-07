Trek je portemonnee maar! Festivaltickets worden steeds duurder...

Als we kijken naar de bekende festivals Concert at Sea, Klomppop, WeitjeRock, GraauwRock en Vestrock is een kaartje in de afgelopen vijf jaar gemiddeld dertien euro duurder geworden. Als je deze festivals allemaal bezoekt (een dag, in de voorverkoop), betaal je 175 euro. In 2013 was dit nog 110 euro. Een stijging van 59 procent.

Prijzen festivalkaarten, één dag in de voorverkoop

2013 2018 Vestrock 25 50 Concert at Sea 35 53,50 GraauwRock 20 25 Klomppop 15 21,50 WeitjeRock 15 25

Marcel Verhaar van het Hulsterse Vestrock kan de stijging wel verklaren: "De eerste jaren hadden we een erg lage toegangsprijs die feitelijk niet in verhouding was met wat we aanboden. Ook zijn de acts de afgelopen jaren duurder geworden. Dat heeft te maken dat optredens nu de belangrijkste inkomstenbron zijn geworden van artiesten, omdat de verkoop van platen is gedaald. "

Het organiseren van een festival is ontzettend duur, zowel de prijzen van artiesten, als de hele infrastructuur. " Maikel Harte, organisator Festival de Ballade

Nieuwkomer festival de Ballade in Terneuzen ging in één jaar tijd van 18.50 euro naar 26.50 euro. "Het organiseren van een festival is ontzettend duur, zowel de prijzen van artiesten, als de hele infrastructuur", legt organisator Maikel Harte uit. "Bij ons helemaal omdat er op onze locatie geen voorzieningen zijn als stroom, riolering en water."

Geen andere mogelijkheid dan prijzen flink verhogen

Harte zag geen andere mogelijkheid dan de prijzen flink te verhogen. "Het zou vorig jaar eenmalig zijn en we zijn ternauwernood uit de kosten gekomen, eigenlijk waren we voor het programma dat we boden te goedkoop. Daarnaast wilden wij op een gelijk niveau komen met GraauwRock en WeitjeRock, vergelijkbare festivals waarmee we goed contact hebben en waarmee we niet op prijs willen concurreren."

Daarnaast is in de tussentijd ook de wetgeving veranderd, waardoor ticketprijzen nu gecommuniceerd worden met alle bijkomende service- en administratiekosten. Voorheen werden deze kosten apart verrekend. Daardoor lijkt de prijsverhoging duurden dan die in werkelijkheid is.

Vestrock 2018 (foto: Omroep Zeeland)

Toch lijken festivalbezoekers zich er maar weinig van aan te trekken. Op Concert at Sea waren maar weinig festivalgangers zich bewust van de prijsstijging. "Je koopt een kaartje al zo ver van te voren, dat je de prijs van het kaartje op de festivaldag al vergeten bent", laat een van de festivalgangers weten. "En je krijgt er een hele dag muziek voor terug!"