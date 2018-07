Boswachters geven wilde dieren in natuurgebieden extra water vanwege droogte

Boswachter Anouk Pattipeilohij is deze dagen meer op pad dan op kantoor. Ze controleert bossen en natuurgebieden op brandgevaar. "We snappen dat mensen met dit mooie weer willen genieten in de natuur. Dat moeten ze vooral blijven doen, maar wel veilig. Sowieso mag je geen vuur stoken in een natuurgebied, dus kunnen we ook gewoon boetes uitdelen."

Waterkwaliteit achteruit

Ook controleert Anouk de dieren in het gebied, bijvoorbeeld de Schotse Hooglanders op de Schotsman bij Kamperland. "Er staat nog voldoende water in de poeltjes, maar door de droogte en hitte gaat de waterkwaliteit achteruit. De dieren doen ook hun behoeften in het water omdat ze er in gaan staan om af te koelen. Vandaar dat we nu als voorzorgsmaatregel al extra drinkbakken neerzetten."

Drie tips van boswachter Anouk: 1. Zorg ervoor dat je alle sigarettenpeuken goed uitmaakt.

2. Ruim je rommel op. Glazen flessen of zelfs glasscherven kunnen als een vergrootglas werken en zo brand veroorzaken.

3. Zie je iets verdachts? Meld het dan bij Staatsbosbeheer. Liever een belletje te veel, dan te weinig.

Zolang het mooie weer aanhoudt, zijn de Zeeuwse boswachters extra alert: "We hebben hier nog geen grote natuurbranden gehad en dat willen we graag zo houden."