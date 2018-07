Spectaculair beeld: maan kleurt bloedrood, maar krijgen we hem wel te zien?

Bij een maansverduistering kleurt de maan bloedrood, daarom heet het ook wel een 'bloedmaan' - archieffoto (foto: Alfredo Garcia Jr.)

Rijk Jan Koppejan van de sterrenwacht in Middelburg heeft er nog goede hoop op dat het goedkomt en dat de wolken genoeg ruimte openlaten om de maansverduistering goed te zien. "Om 22.00 uur komt de maan op. Hij is dan al volledig verduisterd. En wij staan klaar met telescopen aan de Veersedam bij Vrouwenpolder, om hem te bekijken. Samen met iedereen die met ons mee wil kijken."

Maan niet helemaal donker

Bij een zonsverduistering staat de aarde tussen de zon en de maan in, toch wordt de maan niet helemaal donker, zoals bij een zonsverduistering wel het geval is. Dat komt doordat het zonlicht verbogen wordt door de lucht in onze dampkring. Dat licht verkleurt ook en wordt rood, net als bij een ondergaande zon.

Een maansverduistering is volgens Koppejan 'niet superzeldzaam'. "Zo'n rode bloedmaan komt iedere één à twee jaar wel ergens ter wereld voor. Het is dus niet zo zeldzaam als een zonsverduistering."

Langste verduistering van deze eeuw

Toch heeft hij veel zin in vanavond. "Het is toch altijd weer een mooi zicht en ik vind het ook heel leuk om mensen kennis te laten maken met sterrenkunde. Bovendien is dit een heel lange verduistering, de langste van deze eeuw."

En als de wolken het toelaten is er volgens Koppejan ook nog een extraatje vanavond. "Er staan ook nog drie planeten mooi aan de hemel, bijna op een rij: Mars, Saturnus en Jupiter. Dus als de maansverduistering voorbij is, hebben we nóg iets moois om naar te kijken."

Maansverduistering

De maansverduistering begint al om 19.14 uur, maar is dan nog niet te zien. De rode maan zit voor ons dan nog verborgen achter de horizon. Vanaf ongeveer 21.30 uur komt de bloedmaan vanachter de horizon tevoorschijn, maar ook dan is hij waarschijnlijk nog niet te zien omdat het dan nog niet donker genoeg is.

Bekende bleke kleur

Om 22.22 uur is het hoogtepunt van eclips en op dat moment zou de rode maan duidelijk waarneembaar moeten zijn, als de wolken geen roet in het eten gooien, tenminste. De totale eclips eindigt om 23.14 uur. Daarna begint er langzaam weer licht op de maan te vallen en krijgt hij beetje bij beetje weer zijn bekende bleke kleur terug.

