18-jarige zwemmer in problemen in zwembad De Spetter

In zwembad De Spetter in Tholen is vanmiddag een 18-jarige bezoeker in de problemen geraakt. De jonge man kan niet zwemmen, maar was toch naar het diepe gegaan. Een omstander en zwembadpersoneel hebben hem naar het ondiepe gedeelte begeleid.

Zwembad De Spetter (archief) (foto: Omroep Zeeland) Volgens de gemeente Tholen is de 18-jarige vervolgens op eigen kracht uit het zwembad gekomen, maar eenmaal aan de kant verloor hij even het bewustzijn. Het zwembadpersoneel heeft geen enkel risico willen nemen en een ambulance opgeroepen. De zwemmer is naar een ziekenhuis gebracht. Over zijn toestand is niets bekend.