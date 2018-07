Deel dit artikel:











Fietser (18) slaat over de kop

In Middelburg is vanmiddag een fietser over de kop geslagen op Het Groene Woud. De 18-jarige Middelburger is daardoor ernstig gewond geraakt.

Traumahelikopter voor over de kop geslagen fietser (foto: HV Zeeland) De Middelburger is met de traumahelikopter naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Zijn toestand wordt 'zorgwekkend' genoemd. Over de oorzaak van het ongeluk dat rond kwart over drie gebeurde, is nog niets bekend.