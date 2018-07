Terneuzen akkoord met komst arbeidsmigranten op Philips-terrein

Stadhuis Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

Wat Terneuzen betreft worden 150 tot maximaal 200 arbeidsmigranten ondergebracht in een tijdelijk gebouw dat aan strenge eisen moet voldoen. "Het algemene uitgangspunt van de gemeente is dat huisvesting voor arbeidsmigranten 'fatsoenlijk, veilig en verantwoord' is." schrijft de gemeente op de website.

Terneuzen wil onder meer dat maximaal twee personen per slaapruimte worden toegestaan en dat woonruimtes er goed uitzien. Verder vindt de gemeente dat goede afspraken moeten worden gemaakt over toezicht, bereikbaarheid en parkeerplaatsen.

Vooral in de kassen in Westdorpe is grote vraag naar arbeidsmigranten.