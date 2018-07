Zoek je nu nog een plekje voor je viervoeter? Dan ben je te laat!

Uit een belronde van Omroep Zeeland blijkt dat de meeste pensions geen plekje meer over hebben deze zomer. "Bij ons kan er geen hond op z'n kant meer tussen", lacht eigenaar Arend Stander van dierenpension Anna Jacobapolder. Hij runt het pension samen met zijn vrouw Annemieke. Er is plaats voor zo'n twintig honden die om de beurt twee uurtjes naar buiten kunnen. "Verder laten we ze drie keer per dag uit op het speelveldje. Dan kan de hond even lekker rennen, spelen en natuurlijk zijn behoefte doen."

Trouwen en honden

Het echtpaar begon dertien jaar geleden met het opvangen van honden. Ze zijn allebei gek van honden en na jaren thuis te zijn geweest om voor de kinderen te zorgen, wilde Annemieke weer gaan werken. "Kom dan nog maar eens aan een baantje", zegt ze. "Vanaf ons trouwen hebben we samen al honden gehad. Dit leek ons heel leuk, dus was de keuze niet zo moeilijk."

Kleindochter Zoë roept haar favoriete logeerhond naar het speelveldje (foto: Omroep Zeeland)

De drukte begon voor het stel eind april al. "En het houdt pas half september op", lacht Arend. "Je moet dit niet doen, als je het niet echt leuk vindt", zegt hij. "We zijn van 's morgens acht uur tot 's avonds half 9 met de honden bezig. Tussendoor hebben we net even de tijd om te eten en de administratie bij te werken. En dat weken achter elkaar. Eind september wordt het even iets rustiger, maar dan krijg je de herfstvakantie en kerstvakantie alweer."

Wij gaan nooit op vakantie. Dit is onze vakantie. Wat is nu niet heerlijker dan voor de honden te zorgen." Arend Stander - eigenaar dierenpension

Op de vraag wanneer ze zelf op vakantie gaan komt het antwoord: "Nooit." Ze zijn al vijftien jaar niet meer op vakantie geweest. "Dit is onze vakantie. Wat is nu niet heerlijker dan voor de honden te zorgen. Elk beestje heeft weer een ander karakter. En daarmee omgaan is heel leuk. Wij genieten hiervan", zegt Arend.