Jurgen Wybo wint Supercross Aagtekerke

Rond de dertig motorcrossers mochten zich rond 21.00 uur opmaken voor de Superfinale, het hoogtepunt van de jaarlijkse cross in Aagtekerke. Rinus van de Ven had de snelste start, maar ging halverwege de eerste onderuit en werd ingehaald door Wybo, die daarna de concurrentie op flinke achterstand reed. Spruijt volgde op gepaste afstand en op de derde plaats reed de winnaar van vorig jaar; Nancy van de Ven.

Boot, die geen goede start kende, won gedurende de race steeds meer plekken. Met Spruijt was hij in een mooie strijd om de tweede plek, maar Wybo, die meerdere keren de Supercross in Goes op zijn naam schreef, was niet meer te achterhalen.